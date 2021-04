Confinament metropolità: què n’opinen els municipis afectats?

Acabem de passar el primer cap de setmana amb la tornada del confinament comarcal com a mesura per reduir l’expansió del virus. Els indicadors no són bons i és possible que s'ampliïn o es redefineixin algunes mesures.

Tot i això, alguns ajuntaments com el de Barcelona han demanat que el confinament passi a ser metropolità i quedin incloses algunes poblacions del Baix Llobregat i del Maresme. És més, del consistori de la capital catalana veuen motivacions polítiques a la decisió d’aplicar el perímetre comarcal. La consellera de Salut s’ha compromès a reunir-se amb el món local per avaluar-ne la proposta.

A l’espera del que faci Salut, a La Ciutat ens hi comencem a reunir ja avui. Per això parlem avui amb l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, i l’alcaldessa de Tiana, Marta Martorell.