Com podem entrenar l’olfacte perdut per la Covid19?

Un dels símptomes o dels efectes més cridaners de la Covid19 és la pèrdua del sentit de l’olfacte. Un símptoma que, tot i ser dels considerats lleus, pot arribar a ser molt molest sobretot si s’allarga en el temps.

Segons un estudi sobre aquesta qüestió que han publicat una vintena d’especialistes de diferents països, en la majoria dels casos els pacients covid recuperan espontàniament l’olfacte, el 95% dels pacients el recuperen entre 1 i 6 mesos després d’infectar-se. Però hi ha una minoria significativa, un 5% dels malalts de covid, que encara no han recuperat aquest sentit passat més de mig any del contagi o, fins i tot, s’han detectat casos on l’olfacte ha quedat alterat. Es tracta d’una patologia que s’anomena paròsmia i que fa percebre les olors de forma distorsionada, o inclús olorar coses que no existeixen en l’ambient.

En molts casos, fins ara, quan una persona acudia al metge amb aquest tipus de problema se li recepta medicació, normalment corticoide. Però, segons els autors de l’estudi, no estan prou demostrats els beneficis dels corticoides en aquest trastorn, i assenyalen que és preferible l’entrenament de l’olfacte. Però... com s’entrena l’olfacte?

Avui intentem respondre aquesta pregunta des de La Ciutat. I és que a Barcelona tenim una Clínica de l’Olfacte, que s’encarrega entre d’altres qüestions d’ajudar a entrenar i recuperar aquest sentit. Està a l’Hospital Clínic i d’aquí uns moments en parlem amb el seu director, el Dr. Joaquim Mullol.