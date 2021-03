Per conèixer com ha estat el primer cap de setmana sense confinament comarcal per a les persones d’una mateixa bombolla de convivència, marxem fins a Puigcerdà.

Aquest cop sí han pogut rebre visitants perquè, recordem, durant les festes de Nadal, la comarca de la Cerdanya va estar confinada perimetralment. De fet, van encadenar aquell confinament perimetral amb les mesures de confinament comarcal que es van decretar el 7 de gener.