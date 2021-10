La Ciutat 22/10/2021

Avui hem començat el programa parlant el catedràtic de la UAB Jesús Alturo, autor, juntament amb la catedràtica Tània Alaix, de la troballa de primer escriptor en llengua catalana.

La segona hora l’hem començat amb el Xavi Casinos... qui ens ha descobert un nou secret de Barcelona relacionat amb el temps.

I hem consegut una nova tecnologia que permet detectar de forma no invasiva, la celiaquia en els més petits... Es tracta de l’Smart Lollipop...una piruleta intel·ligent amb els que els seus creadors han guanyat un premi que es va entregar ahir en el Pediatric Innovation Day.

Com cada divendres, ja ho sabeu... La Ciutat el promociona... El Lluis Soler ens ha portat avui un estil de música que encara no havíem escoltat en aquesta secció...

I amb el Julio Rosales, el nostre optimista professional, hem descobert, un divendres més, que sempre es pot veure el got mig ple...

I com sempre, per acabar la setmana... la recta final del programa és per l’Edu Pascual i la radio que et mereixes...