La Ciutat 21/04/2023

Al programa d'aquest divendres hem parlat amb en Joan Guillén, president del Gremi de Floristes de Catalunya, per veure com encaren la diada de Sant Jordi.

Amb en Xavi Casinos parlem sobre un nou secret de Barcelona. Aquesta setmana anem fins a la façana de l'església del Pi per parlar de l'homenatge als milicians al front.

Amb l'Edu Jiménez parlem dels plans culturals d'aquesta setmana: totes les estrenes teatrals que no et pots perdre.

Seguim amb la nostra cadena de restaurant per descobrir un nou local a Barcelona.

Amb en Lluís Soler parlem de llibreries ara que s'acosta Sant Jordi. Fem un repàs a les ressenyes més divertides per descobrir on no heu d'anar.

I en Robert Calvo ens puja els colors a 'La Ràdio que et mereixes'.