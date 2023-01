Avui hem parlat amb el Sindicat de Llogateres. Amb la seva portaveu Carme Arcarazo hem analitzat les dades del darrer estudi d’Idealista sobre l’augment de preus de lloguer. A més, com cada divendres, ha vingut en Xavi Casinos a descobrir-nos un nou secret de Barcelona. Hem fet la llista de propostes culturals per al cap de setmana amb la Mercè Ruiz de la Fuente. En Lluís Soler ens ha portat ressenyes sobre centres d’estètica d’ungles i hem acabat rient amb ‘La ràdio que et mereixes’.