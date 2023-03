La Ciutat 17/03/2023

Al programa d'aquest divendres hem parlat del nou cribatge del Papil·loma humà que es podrà fer a les farmàcies.

Amb en Xavi Casinos descobrim un nou secret de Barcelona

Parlem amb en Jordi Coll i la Júlia Genís de la companyia Dagoll Dagom sobre el seu últim espectacle 'L'alegria que passa'.

La Mercè Ruiz de la Fuente ens porta les activitats culturals pel cap de setmana i la resta de la setmana.

En Lluís Soler ens porta les pitjors ressenyes d'autocarabanes per saber on no hem d'anar.

I a la Ràdio que et mereixes, en Jaume Mas, ens treurà els colors.