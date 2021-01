LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

La Ciutat 15/01/2021

Podcast complet de La Ciutat amb Mònica Günther. Al programa d’avui entrevistem José Luís Martí, professor de filosofia política i expert en democràcia per parlar sobre el possible ajornament electoral. Xavi Casinos ens desvetlla secrets de Barcelona. Carles Lamelo ens parla de les novetats tecnològiques que s’han presentat aquesta setmana. Fem tertúlia amb Edu Pascual, Robert Calvo i David Cervelló.