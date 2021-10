La Ciutat 07/10/2021

La Ciutat d'aquest Dijous ha estat especial. El programa d’avui l’hem fet des de l’Estació de França, un dels espais en els que te lloc la segona edició del Barcelona New Economy Week. Hem parlat amb en Pere Navarro, Delegat especial de l’Estata al Consorci de la Zona Franca, i amb la Blanca Sorigué, Directora General del Consorci de la Zona Franca, per conèixer que l’objectiu principal de celebrar aquest esdeveniment és posicionar Barcelona com a capital mundial de la nova economia.

Juan Carlos Álvarez, Director General de Negocio de Gestión Patrimonial de Servihabitat, ens ha explicat quina es la situació actual del sector immobiliari, després de patir els efectes de la pandèmia.

Amb el nostre xef, en Jordi Rey, ens ha portat una nova recepta de les teves. Aquest cop, relacionada amb la cuina italiana...

I, per acabar, des de l’Estació de França hem obert una tertúlia per parlar amb quatre representants de sectors que engloben alguna de les temàtiques del BNEW. A La Ciutat hem rebut a en Jordi Torrent, cap d’Estratègia del port de Barcelona, en Xavier Güell, director de Barcelona de la Consultora Immobiliaria CBRE, en Jaume Bonavia, Director General d’Alfil Logistics i la Sílvia Valle López, Directora de fons europeus i sostenibilitat territorial de Catalunya al Banc Sabadell.