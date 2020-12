LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

Carmona (Renfe): “Tindrem dues grans estacions a Barcelona quan s’acabi La Sagrera”

L’estació de La Sagrera ja veu passar trens per la seva andana. De moment, però, els trens encara no hi paren. És un gran pas en les obres que van començar el 2011 i que van estar 3 anys aturades i que sembla que ara ja comença a rebre resultats. Una estació que busca convertir-se en una de les grans estacions de Barcelona i Catalunya. De fet, Antonio Carmona, portaveu de Rodalies de Catalunya, assegura que un cop s’acabin les obres, Barcelona tindrà dues grans estacions: La Sagrera i Sants.