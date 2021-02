Càmeres als espais públics que reconeixen els nostre estat anímic, realitat o ficció?

L’ús de la intel·ligència artificial i els algoritmes per fer servir el reconeixement facial pel control l’aforament a les estacions de tren és un projecte pilot de Renfe. Un projecte que d’entrada serviria per evitar aglomeracions a les rodalies, saber quan cal obrir andanes de reforç o prendre mesures per controlar el nombre de persones a les instal·lacions. Iniciatives com aquesta seran cada vegada més freqüents i obren un debat tecnològic i ètic que és molt interessant.

El debat està en la capacitat que tenen aquestes tecnologies per identificar l’origen ètnic de les persones, el seu estat d’ànim i tota una sèrie de detalls que poden confrontar amb la privacitat.

A La Ciutat coneixem més detalls sobre aquesta tecnologia de la mà d’Elisa Sayrol, membre del grup de recerca de Processament d'Imatge i Vídeo de la UPC, i professora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.