“La cabra o qui és Silvia” i “Soltando al Mamut”, les propostes culturals de Jordi Folck

“La cabra o qui és Silvia”, l’obra escrita per Edward Albee i que es pot veure aquests dies a la Sala Villarroel, ha estat la primera de les recomanacions culturals que Jordi Folck ha portat a La Ciutat.

En paraules de Folck, es tracta d’una obra “que cal veure sí o sí perquè el que fan tots els actors a l’escenari de la Villarroel és d’una intensitat emocional poques vegades vistes”.

L’obra, que està protagonitzada per Emma Vilarassau i Jordi Bosch, provoca segons Folck “rialles catàrtiques descomunals” que fan que “la hora i quaranta que dura passi com una exhalació”.

La segona de les recomanacions de Folck ha estat un llibre que porta com a títol “Soltando al mamut” i que està escrit per Elena O’Callaghan. Es tracta, segons Folck, d’un “llibre necessari que li pot canviar la vida al lector, als pares i als docents quan ens ajuda a adonar-nos-en d’allò que no funciona les nostres vides i com millorar-ho".

“Soltando al Mamut” parla de la gestió de les emocions, del fracàs del sistema educatiu i de les pautes per millorar les nostres vides mitjançant eines pròpies del coaching.