El Cabaret de la Mort va existir a Barcelona?

Entre novembre de 1925 i gener de 1926, La Campana de Gràcia i L’Esquella de la Torratxa publicaven l’anunci, mig en català mig en castellà, d’un local, el Cabaret de la muerte, del qual no n’hi ha cap constància en cap de les fonts habituals que parlen de la història del Paral·lel ni a les hemeroteques. Estava situat, segons la publicitat, en el número 72 d’aquesta avinguda, és a dir, en el mateix indret on hi havia el Café Concert Sevilla (1906-1947).

Va existir aquest cabaret macabre a la ciutat de Barcelona? Eren certs aquests anuncis publicats a la premsa barcelonina de principis del segle passat? Avui ho esbrinem amb el professor Enric H March.