Així és el Normal, la nova proposta dels Germans Roca

Estem en una època complicada pel sector de la restauració, venim d’uns mesos de tancaments fruit de les restriccions Covid que han provocat la baixada de persiana definitiva d’alguns locals. Però enmig d’aquest panorama negatiu, també hi ha bones notícies: noves aventures gastronòmiques com la que ara us explicarem i que ve de la mà dels reconegudíssims Germans Roca.

“Normal”, així es diu la nova proposta de l’univers Roca que ha obert portes fa poc més d’una setmana al barri vell de Girona. Situat a la plaça de l’Oli, ofereix una proposta de cuina que combina la tradició amb l’alta gastronomia, amb plats que van dels 6 als 36 euros.