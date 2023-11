La Fundació COMTAL compleix 30 anys

Ara fa 30 anys naixia la Fundació COMTAL. Ho feia a partir d'un casal d'activitats que es va marcar com a objectiu utilitzar l'educació i la formació per ajudar les persones vulnerables a inserir-se a la societat i al món laboral. Ho fan a través de tallers, activitats i escoles, que ofereixen cursos de tot tipus, tant pràctics com més convencionals, a banda de la pròpia educació escolar que rebin les persones que ho necessiten. A La Ciutat hem conegut la Fundació COMTAL més d'aprop de la mà del seu director, el Jordi Jové.