Ciutat Solidaria: Mil y un sueños

L'associació 'Mil y un sueños' s'ha fundat, o refundat millor dit, fa molt poc temps. Diem refundat perquè fa un temps va formar part d'una Fundació molt més gran que englobava diverses entitats i que, després de tancar immediata i unilateralment la delegació a Barcelona, les seves integrants van haver de fer un exercici de resiliència per acabar permetent que aquesta associació avui dia pugui seguir sent tota una realitat. Aquests són els inicis de l'associació 'Mil y un sueños', que té un propòsit encara més emotiu i bonic que la seva història: Facilitar el benestar i el dia a dia de nens i nenes que pateixen malalties greus.

Ho fan a través dels somnis d'aquests nens (d'aquí el nom de l'entitat), és a dir fan un seguiment per esbrinar què li agradaria veure fet realitat i fan tot el possible per aconseguir-ho. Treballen amb nens d'entre 3 i 17 anys que pateixen malalties severes com pot ser un càncer, i impliquen un pilar tant bàsic com la familia per acabar fent realitat aquests somnis perquè el dia a dia d'aquestes persones sigui molt més fàcil de gestionar. A 'La Ciutat' hem parlat amb la presidenta de l'entitat Judit Mateu.