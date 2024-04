Ciutat Solidaria: L'Esquitx

L'Esquitx es una associació que treballa per reinserir els joves i les families més vulnerables del barri de Ciutat Vella. Neix el 1985 amb una història molt bonica al darrere: Les monges que gestionaven un esplai d'estiu necessitaven portar els seus fills amb elles perquè no els era possible deixar-los amb ningú. A partir d'aqui neix una iniciativa amb els joves al centre i amb la solidaritat com a cavall de batalla.

A L'Esquitx treballen amb diferents projectes per ajudar a tots aquests joves i les seves famílies a inserir-se a la societat i, sobretot, a adquirir eines per prendre decisions per ells mateixos, tenir iniciativa i capacitat per resoldre problemes. Ho fan a través de professionals dedicats a la inserció social i a la psicologia, entre d'altres àmbits. A 'La Ciutat' hem pogut parlar amb la seva coordinadora, l'Anna Capdevila.

Per posar-os en contacte amb 'L'Esquitx' podeu trucar al +34 93 310 11 57, enviar un mail a esquitx@esquitx.org o visitar el seu web http://www.esquitx.org