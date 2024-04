Ciutat Solidaria: AFEV

L'associació AFEV és jove en tots els sentits. D'una banda, perquè la delegació catalana d'aquesta associació nascuda a França el 1992 té menys de 20 anys de vida, va néixer el 2008. I d'altra banda perquè precisament els joves son al centre d'aquesta associació. I és que a AFEV donen suport i acompanyament a infants i joves de fins a 17 anys i ho fan a través d'altres joves, que ja sigui per experiència personal, vocació o formació, ofereixen la seva experiència per ajudar aquests joves a encaminar-se, especialment en l'àmbit educatiu.

Tal i com ha explicat la seva tècnica de voluntariat, Marta Toro, a 'La Ciutat', a AFEV ajuden els més joves amb sessions setmanals de 2 hores que els permeten fer un seguiment de la persona. També fan xerrades a escoles, amb les que treballen en xarxa per saber on és necessària la seva ajuda, i formen part del plà Prometeus, que de la mà de l'Ajuntament de Barcelona ofereix la possibilitat de cursar estudis superiors als joves dels barris on aquesta ratio és més baixa.