La Setmana Santa marca rècord de rescats a la muntanya

La majoria d’incidents han passat al medi natural i per això els Bombers demanen prudència. Des de les associacions d’excursionistes reclamen a la gent que no vagi a la muntanya si no coneixen l’entorn ni com passejar-hi. De fet, proposen multes per a totes aquelles persones que van de manera imprudent a la natura i acaben necessitant un rescat que té un cost de milers d’euros.