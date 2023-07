LA PORTADA, AMB PABLO ALCARAZ

LA PORTADA 17/07/2023

Parlem d'un ingredient clàssic de l'estiu com és el món de la bicicleta i el Tour de França amb el periodista i creador de la editorial Cultura Ciclista, Bernat López. Marxem fins a un poble del Senegal per saludar a Òscar Martí i Noemí Juncosa, que viatgen pel continent d'Àfrica sense bitllet de tornada. Acabem La Portada amb els membres de La Tertulieta, David Serra, César Carrasco i Enric Garcia per recomanar pel·lícules, sèries i llibres per aquest estiu.