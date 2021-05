La Nit dels Museus torna amb més propostes que mai

Fins a 74 espais de Barcelona es podran visitar des de mitja tarda fins entrada la nit. Durant la nit, alguns espais ofereixen activitats especials com visites guiades o concerts al Mercat de Sant Antoni, o al Castell de Montjuic entre altres. Això sí, per protocols còvid, molts dels espais i activitats es podran visitar fent reserva prèvia. A més, en aquesta edició hi haurà noves incorporacions com el Museu Palau Mercader, de Cornellà, la Casa de l’Heura, a Badalona entre altres.