Maite R. Ochotorena ens presenta a ‘La mensajera del bosque’ en el seu nou thriller

Maite R. Ochotorena és una escriptora que viu al mig de la natura, al mig d’un bosc. Però que va viure a Madrid dos anys. Per això ha barrejat els dos conceptes per filar un thriller ple també de mort i misteri. Ha explicat de quina manera aquest niu de formigó que és la ciutat acaba sent envaït per la força de la natura.