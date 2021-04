L'Adrià Andreu ens presenta una obra de teatre que explora els límits de l’amor

'Let me down slowly’ ens mostra una ciutat amb diferents possibilitats de relacionar- se amb l’amor on els dos personatges intentaran fugir d’aquest dolor buscant alternatives a l’amor romàntic, però ben aviat descobriran que potser aquest camí no és tan senzill com esperaven. Després d’haver explorat el cantó fosc de l’amor a 'Only love can hurt like this’, en aquesta ocasió la companyia Afflictus centra la mirada en les alternatives no monògames que existeixen. .