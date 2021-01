Juana Cortés dibuixa els darrers anys d’ETA al llibre ‘Los ausentes’

La trama de ‘Los ausentes’ se centra al País Basc, al 2007. Després del fracàs de l'última treva, ETA prepara un nou cop per demostrar la seva qüestionada fortalesa. Dos encaputxats segresten a punta de pistola a Bixen Alzola, professor d'universitat i defensor de la via pacífica com a única alternativa per solucionar el conflicte basc. Quan la seva dona, Leire, rep la trucada de l'organització terrorista reivindicant l'acció, sent que el seu món s'esquerda. Sap que les possibilitats que el seu marit surti indemne són mínimes. Durant aquesta llarga nit, la Leire pren una decisió: farà tot el que estigui al seu abast per salvar la vida del seu marit.