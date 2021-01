LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

Els teatres petits sobreviuen la crisi tot i les dificultats per les restriccions

A La Brúixola hem parlat de la situació de les sales de concerts i de teatres al llarg de la pandèmia. Però dins de les situacions que es viuen hi ha moltes realitats. És el cas dels teatres petits, que tot i patir com la resta, moltes vegades no gaudeixen dels mateixos pressupostos o visibilitat que altres teatres.