Els gimnassos s’adapten a les mesures sanitàries tot i no ser focus de contagis

Els centres esportius han sigut uns dels afectats pels tancaments de locals. Ara ja fa unes setmanes que la gran majoria han pogut reobrir. Això sí, amb les mesures necessaries per evitar qualsevol possible contagi. En parlem amb el fundador dels gimnassos DIR, en Ramon Canela, que ens explica com s’han adaptat per les mesures i com estan sobrevivint amb aquesta crisi.