Parades per tota la ciutat i en zones com la Rambla de Barcelona han ajudat a omplir els carrers com feia mesos que no es veien. Mesures sanitaries, mascaretes i distàncies, però les ciutats de Catalunya han viscut amb certa normalitat la

diada de Sant Jordi. Una festa que des de feia mesos esperaven els floristes d’arreu de Catalunya.