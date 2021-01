Els Centres Comercials veuen incoherent i injustificat el seu tancament

Les mesures restrictives no han acabat de convencer al sector que veu com no aixequen cap tot i haver pogut obrir durant les setmanes de Nadal. Tot i això, ara tornen a tancar un mínim de 10 dies, i això si les xifres van a millor.

Segons el portaveu de l’Associació de Centres Comercials, Víctor García, la situació no és bona. Assegura que tot i que reobrir durant el Nadal els ha permès maquillar les xifres, la situació dels centres és molt dolenta i amb les ajudes anunciades fins ara, 2.500 euros per negoci, no n’hi ha prou.