El confinament posa a prova les relacions de parella

EL BERENAR DE LA BRÚIXOLA

El confinament ha provocat que aquelles parelles amb problemes hagin vist com s'han accentuat, I aquelles que acaben d'iniciar una relació queien en rutines que són més habituals en parelles que porten anys. Tal com ha explicat la sexòloga Jorba, també aquelles que per circumstàncies han passat el confinament a distància han patit dificultats per tirar endavant la relació. Segons la sexòloga, un dels principals problemes, però, segueix sent un que ja es patia abans del coronavirus: la falta de comunicació. Segons Jorba, el no parlar els problemes desenboca en un final fatídic, ja que si s'acumulen els problemes finalment, quan esclata, la situació acostuma a ser més difícil de recuperar.