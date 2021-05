Claudia Catalán ens dibuixa l’Espanya en guerra que hi havia a un cantó i a un altre de ‘La puerta roja’

Quan la porta Roja bat les seves ales, dos mons es connecten: un món en què els homes assetgen la terra i es lliuren guerres fratricides, i aquest altre món en el qual la mirada d'una nena ens descobreix què hi ha a l'altre costat de les núvols de tempesta i l'esclat de les bombes. Cal llegir ‘La puerta roja’ (Grijalbo Narrativa) per no oblidar qui som i d’on venim. I per conèixer millor els fets que ens han portat fins els nostres dies.