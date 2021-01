LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

La Brúixola 20/01/2021

Podcast complet de La Brúixola, amb Robert Calvo. Avui hem berenat amb la cantant Mar Fayos que presenta el disc ‘Mi propia religión’. En actualitat hem parlat amb en Mark Nieuwenhuijsen, investigador d’ISGlobal, sobre l’estudi que col·loca a Barcelona i Mollet del Vallès entre les ciutats europees on mor més gent per culpa de la contaminació. També hem parlat dels efectes psicològics provocats per la pandèmia amb el psicòleg i coach Rafa Rodríguez. I fem un tomb pel festival Tiana Negra, que es celebra aquest cap de setmana, amb la seva directora Anna Maria Villalonga. I amb en Víctor Ruíz parlem d’Ocaña i la seva relació amb les Rambles de Barcelona.