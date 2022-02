La Brúixola 02/02/22

Avui hem analitzat el que suposa mantenir l'etiqueta verda per a l'energia nuclear i el gas natural. Ho hem fet amb Lino Montoro, professor d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la Universitat de Girona. També hem parlat sobre com pot afectar l'abús de les xarxes socials a la salut mental amb Regina Bayo-Borràs, psicòloga experta en adolescència i presidenta de la Secció de Psicoanàlisi del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. I per últim, l'Ousman Omar ens ha presentat el seu nou projecte solidari: la mel solidària, amb el suport de Mel Muria.