Antonio Carmona (Renfe): “La detenció de 99 grafiters servirà per dissuadir als futurs vàndals”

99 grafiters van ser detinguts ahir per provocar danys als vagons de metro i tren. Es calcula que la despesa en danys causats pels detinguts superaria els 22 milions d’euros. Des de Renfe, el portaveu Antonio Carmona, valora positivament l’acció però assegura que això no soluciona el problema. Tot i això, creu que aquesta operació servirà com a mètode dissuasiu per a futurs grafiters.