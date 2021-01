Del 14 de febrer al 30 de maig

LEER MÁS Estas son las restricciones y medidas aprobadas contra el coronavirus en cada comunidad autónoma

El consell executiu de la Generalitat, en una reunió extraordinària, aprovarà el decret que servirà per ajornar les eleccions fins al 30 de maig. Aquesta ha estat la proposta que ha presentat a la reunió el vicepresident en funcions de president Pere Aragonès i que ha estat acceptada per tots els partits, tret del PSC. Ciutadans, Junts per Catalunya, Esquerra, Catalunya en Comú, PP i CUP han avalat que al 30 de maig la situació epidemiològica serà millor que l'actual, les temperatures no seran tan fredes com les de l'hivern i el pla de vacunació haurà avançat suficientment. Això sí, la majoria de partits han exigit al govern que prengui totes les mesures necessàries per garantir que en aquella data es pugui exercir el dret a vot i evitar un nou ajornament.

El PSC no hi veu motius sanitaris

En canvi, el PSC ha rebutjat que aquesta decisió s'hagi pres seguint criteris epidemiològics sinó polítics i, en aquest sentit, el seu líder, Miquel Iceta, ha argumentat que els informes asseguren que "el pic d'aquesta tercera onada serà el 19 de gener, bastant abans de l'inici de la campanya electoral i que la perspectiva de contenció del creixement és millor que quan es va firmar el decret". En aquest sentit, Iceta ha apuntat que es llegiran el decret i confien en què només respongui "a un canvi de data i no de les regles de joc". En aquest supòsit, no descarten presentar recurs davant la justícia. Una opció que també estudiarà VOX.