A las 14 horas la participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026 alcanza el 36'9%, un 2% más que hace 4 años

Este domingo están llamados a votar 2.094.490 ciudadanos para elegir los 82 procuradores que conformarán las Cortes de Castilla y León. Se trata de un procurador más frente a los 81 de la finalizada, tras sumar un escaño por la provincia de Segovia, que pasa de seis a siete representantes por el incremento de población. Las 4.470 mesas electorales de los 2.910 colegios habilitados en Castilla y León quedaban constituidas a las 9.45 de la mañana "sin incidencias reseñables" un inicio de jornada electoral marcado por la "normalidad".