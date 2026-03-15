Especial Elecciones Castilla y León Mediodia. 15/03/2026

A las 14 horas la participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026 alcanza el 36'9%, un 2% más que hace 4 años

Te contamos la última hora de la participación, la valoración de los candidatos y las curiosidades de la jornada electoral

Onda Cero Valladolid

Castilla y León |

Este domingo están llamados a votar 2.094.490 ciudadanos para elegir los 82 procuradores que conformarán las Cortes de Castilla y León. Se trata de un procurador más frente a los 81 de la finalizada, tras sumar un escaño por la provincia de Segovia, que pasa de seis a siete representantes por el incremento de población. Las 4.470 mesas electorales de los 2.910 colegios habilitados en Castilla y León quedaban constituidas a las 9.45 de la mañana "sin incidencias reseñables" un inicio de jornada electoral marcado por la "normalidad".

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