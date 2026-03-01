Los goles recibidos por Unionistas al tratar de jugar con su portero y que le han costado puntos en la Liga y eliminaciones en la Copa del Rey

En la historia de Unionistas de Salamanca, fundado en 2013 y que compite desde la campaña 2014-2015, hay jugadas que se recuerdan para bien o para mal.

Al primer caso se incorpora el gol conseguido por Pere Marco este sábado en el tiempo añadido de su partido de la jornada 26 de Liga en la tercera categoría del fútbol español que le permitía empatar a 3 en el campo del Cacereño.

Sin embargo, este encuentro también dejaba una acción que sumar a un hecho repetido: tantos encajados por el equipo blanquinegro por jugar o tratar de jugar el balón con su portero y que terminan costando puntos en la Liga o eliminaciones en la Copa del Rey.

La de este fin de semana la protagonizaban el defensa ruso Vadik Murria y el cancerbero Salvi Carrasco en el minuto 7 y con 0-1 en el marcador.

Este lance engrosa una lista de fallos en la que aparecen, entre otras, la diana en propia puerta de Fer Román en el Unionistas 0 - Elche 1 de los 1/32 de final de la de la Copa del Rey 2021-2022 que suponía el adiós del cuadro charro al torneo del KO o la de Fran Rodríguez en su propio arco en un Unionistas 1 - Racing de Ferrol 1 de la Liga 2022-2023 en el tercer nivel del balompié nacional.

Como muestra el vídeo de la parte superior, en esta división se han dado la mayoría de estos sucesos, ya que también figuran goles recibidos en un Unionistas 1 - Real Sociedad B 1 de la campaña 2024-2025 o en un Racing de Ferrol 2 - Unionistas 1 de la actual.