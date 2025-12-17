Villamuriel de Cerrato revive el origen del teatro en castellano con el Auto del Nacimiento de Nuestro Señor de Gómez Manrique

Villamuriel de Cerrato volverá a vivir esta Navidad uno de los acontecimientos culturales más singulares y valiosos de su historia: la representación del Auto del Nacimiento de Nuestro Señor (Fiesta de Interés Turístico Regional), obra escrita por Gómez Manrique en el siglo XV y considerada la primera obra teatral en castellano de autor conocido. Este hecho convierte a la localidad en la cuna del teatro en castellano, un título que se fundamenta en una tradición única: la obra continúa representándose, más de cinco siglos después, en el mismo lugar para el que fue concebida, el Real Convento de Nuestra Señora de la Consolación de Calabazanos (Declarado BIC). Desde su estreno en el siglo XV, el Auto ha llegado hasta nuestros días como una manifestación viva del patrimonio cultural y teatral, manteniendo su esencia original y su profunda vinculación con el espacio conventual. Cada representación supone un encuentro directo con los orígenes del teatro castellano, en un entorno histórico que conserva la atmósfera para la que la obra fue creada. El Auto del Nacimiento de Nuestro Señor relata el nacimiento de Jesús a través de un texto de gran belleza poética, escrito en castellano, en el que se combinan palabra y la espiritualidad propia del carisma franciscano. Lejos de ser una simple recreación histórica, la puesta en escena actual mantiene el espíritu original del Auto, acercando al público contemporáneo una experiencia teatral cargada de simbolismo, espiritualidad y emoción. Uno de los momentos más destacados de cada representación es el prólogo, que tiene lugar en el patio reglar del convento. Este prólogo recrea la llegada de la Infanta Isabel de Castilla y su corte, en recuerdo de la primera representación del Auto, a la que asistió la que años más tarde sería Isabel la Católica. Esta entrada ceremonial no es un elemento añadido, sino un homenaje a un hecho histórico que subraya la relevancia que ya tuvo la obra en su tiempo y que hoy sigue siendo seña de identidad del evento.

Este prólogo, que varía cada año, el público asiste a un espectáculo pensado para la propia Infanta. En esta ocasión será una doma hípica a cargo de Espectáculos Ecuestres El Duque, que aporta vistosidad y dinamismo, reforzando la ambientación medieval antes de acceder a la iglesia del convento, donde se desarrolla la representación principal. El Auto cobra vida gracias al trabajo conjunto de los grupos de teatro Cachivache, Cigarral y A Ninguna Parte Teatro, coordinados por la Asociación Cultural Auto de Gómez de Manrique, entidad que agrupa a los tres colectivos y vela por la continuidad y el rigor de esta tradición. Actores y actrices dan voz a un texto centenario, respetando su lengua original y adaptando la puesta en escena para que el espectador pueda comprender y sentir la obra sin perder su autenticidad. La organización del evento corre a cargo del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato y la Diputación de Palencia, cuya implicación resulta fundamental para hacer posible cada edición del Auto. Ambas instituciones respaldan la logística, la conservación del espacio y la proyección cultural de una representación que trasciende lo local y sitúa a Villamuriel de Cerrato como referente del teatro en Castilla y León. La representación concluye con uno de los momentos más emotivos: la participación de las hermanas Clarisas del convento, que interpretan el villancico tradicional "Callad Fijo Mio Chiquito", cerrando el Auto con un canto que enlaza la obra teatral con la vida espiritual del propio convento y con la tradición musical navideña.

Las representaciones tendrán lugar los días 20 y 21 de diciembre de 2025, con dos pases diarios, a las 17:30 y a las 19:30 horas. Con el fin de organizar la asistencia y preservar el espacio, se establece un sistema de entradas por zonas. El público podrá optar entre asiento numerado, ubicado en los bancos de la iglesia, o zona de pie, sin numeración ni asiento, situada en los pasillos laterales, permaneciendo de pie durante toda la función. La reserva de entradas conlleva el depósito de una fianza de 5 euros, que será devuelta en el momento de la recogida presencial de las entradas en el convento. Estas deberán retirarse como máximo 30 minutos antes del inicio de cada pase. Las reservas no retiradas dentro de este plazo se pondrán a disposición del público general, sin derecho a la devolución de la fianza. Las entradas pueden conseguirse en www.villamuriel.es y en la Casa de Cultura Jesús. Más que una representación teatral, el Auto del Nacimiento de Nuestro Señor es una experiencia cultural completa que une historia, literatura y sentimiento de comunidad. Cada Navidad, Villamuriel de Cerrato renueva su compromiso con un legado que ha atravesado siglos, reafirmándose como el lugar donde nació y sigue vivo el teatro en castellano.