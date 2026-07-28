¡Vamos Palencia! exige responsabilidades a PSOE y PP tras la sentencia que desestima el recurso contra las pantallas acústicas

La reciente sentencia que desestima el recurso del Ayuntamiento de Palencia contra los proyectos de pantallas acústicas y cerramientos de ADIF supone un nuevo revés judicial en un asunto estratégico para el futuro de Palencia. Desde ¡Vamos Palencia! creemos que ha llegado el momento de que el equipo de gobierno haga autocrítica y cambie la forma en la que se está defendiendo el soterramiento. No podemos permitirnos seguir encadenando sentencias desfavorables en un proyecto de esta importancia. “Pedimos al equipo de gobierno del PSOE que abandone una estrategia diseñada en solitario y abra una auténtica estrategia de ciudad, contando con el resto de los grupos municipales y sobre todo con quienes ya han demostrado en los tribunales que saben defender los intereses de Palencia frente a ADIF, como Ecologistas en Acción Palencia y la Asociación en Defensa del Soterramiento”.

afirman que "cuando una estrategia no obtiene los resultados esperados, lo responsable no es insistir en ella sin más, sino analizar qué ha fallado y buscar el mejor asesoramiento posible. Por otra parte, la resolución judicial considera que el Ayuntamiento conocía el proyecto de las pantallas acústicas desde años atrás y que actuó fuera de plazo, al señalar que existieron publicaciones oficiales, comunicaciones y reuniones desde el año 2022. Esa afirmación obliga a hacer otra reflexión. Si los proyectos eran conocidos desde 2022, ¿qué hizo entonces el equipo de gobierno Partido Popular? ¿Por qué no se formularon las actuaciones oportunas cuando comenzaron a tramitarse estos proyectos? Es una pregunta que merece una explicación desde hace tiempo".

En el escrito remitido, aseguran que "también el actual equipo de gobierno del PSOE debe asumir su responsabilidad. Desde mayo de 2023 Miriam Andrés fue nombrada alcaldesa y el PSOE ha dirigido la estrategia jurídica del Ayuntamiento sin buscar una posición común con el resto de los grupos políticos de la Corporación. En un asunto que afecta al futuro de toda la ciudad, la defensa del soterramiento no puede convertirse en una estrategia de un solo partido. Desde ¡Vamos Palencia! creemos que el soterramiento debe situarse por encima de cualquier interés político. Por ello proponemos que la alcaldesa convoque de forma inmediata una reunión con todos los grupos municipales, Ecologistas en Acción y la Asociación en Defensa del Soterramiento para analizar conjuntamente la sentencia, estudiar un eventual recurso de apelación y definir una estrategia común que refuerce la defensa de los intereses de Palencia. Porque el soterramiento no pertenece al PSOE, al Partido Popular ni a ningún otro partido. Pertenece a todos los palentinos. Y su defensa también".