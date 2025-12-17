Un taller de decoraciones navideñas, el montaje de belenes y el adorno de las fachadas prepara el programa de Navidad 2025-2026 en el pueblo de Husillos

Vecinos voluntariosos del pueblo de Husillos llevan varias semanas preparando la Navidad, con la instalación de varios belenes, instalados entre la Iglesia Parroquial y la Casa Consistorial, con la Colección internacional de ‘Belenes de aguí y de allí’, de Luis Frechilla, además del belén de grandes proporciones instalado al aire libre. Estos belenes, entre ellos un magnífico Belén Napolitano ubicado en la entrada del templo, se podrán visitar del 20 de diciembre al 6 de enero, de 12:00 a 14:00 horas por las mañanas y de 17:00 a 19:00 horas por las tardes.

Asimismo, se ha celebrado el pasado domingo un taller de decoraciones navideñas, con la creación de coronas y centros navideños por parte, así como un taller infantil, donde los más pequeños envolvieron con material de regalo jabones elaborados por mujeres del pueblo para regalar a todos los vecinos.

Y también se está rematando la decoración navideña de las fachadas, cada vecina y vecino con su estilo y creatividad, que darán luz y color al pueblo de Husillos durante estas Navidades.

Programa navideño

El programa continúa el próximo sábado, día 20 de diciembre, a las 12:00, con un mercadillo navideño animado con música, castañas asadas, queimada, en la terraza de La Vieja Escuela.

El domingo, 21 de diciembre, a las 12:45 horas, en el Ayuntamiento, se celebra el acto ‘Husillos es solidaridad’, con la votación para financiar proyectos de ONGs. Y a las 18:00 horas, en la iglesia como punto de encuentro, se convoca a los residentes voluntarios a recorrer las calles del pueblo con el fin de visitar y evaluar las decoraciones navideñas de las fachadas particulares.

Llegado el sábado, 27 de diciembre, en La Nave, actividad de risoterapia.

El lunes, 29 de diciembre, en La Nave, por la tarde, programa infantil con hinchables y merienda.

El viernes, 2 de enero de 2026, a las 22:00 horas, en La Nave, concierto tributo a Joaquín Sabina.

El sábado, 3 de enero, jornada deportiva. Por la mañana, desde las 11:00 horas, campeonato de pádel (se recomienda ir disfrazados). Por la tarde, desde las 17:00 horas, en La Nave, campeonatos de ping pong y de rana. Y a las 20:00 horas, actuación de magia en juego con Mr. Louie.

El domingo, 4 de enero, a las 19:00 horas, en La Nave, actuación especial del Grupo Aficionado de Teatro de Adultos de Husillos, que vuelven a poner en escena la obra ‘El dentista, la Evarista y los cuatro de la lista’.

Y el lunes, día 5 de enero, llega la ilusión para los más pequeños, a las 19:30 horas, con la cabalgata de los Reyes Magos que, en La Nave, repartirán regalos y entregarán los premios de los concursos navideños, terminando la velada nocturna con chocolate.

Por último, del 14 de diciembre hasta el 4 de enero habrá recogida de alimentos para el Banco de Alimentos, en la Casa Consistorial y en la Tienda de Chus. Asimismo, el Buzón para enviar las cartas de los Reyes Magos estará colocado en la entrada de la Casa Consistorial.