La Policía Nacional refuerza la seguridad en el recinto ferial con un dispositivo conjunto de inspección con motivo de las fiestas de San Antolín

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local y la Inspección de Trabajo, ha desarrollado durante la mañana de hoy un dispositivo conjunto de inspección y seguridad en el recinto ferial con motivo de la celebración de las fiestas de San Antolín. La actuación ha tenido como objetivo reforzar la seguridad en el recinto ferial, especialmente ante la concentración de trabajadores y público durante las jornadas festivas, así como realizar diferentes comprobaciones sobre las personas que desarrollan su actividad laboral en las instalaciones.

Durante el dispositivo, los agentes han procedido a la identificación de trabajadores y responsables de las distintas actividades instaladas en el recinto, llevando a cabo las comprobaciones correspondientes dentro del ámbito de sus respectivas competencias. En las actuaciones ha participado personal especializado de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que ha realizado las comprobaciones oportunas sobre la situación administrativa de los trabajadores extranjeros, así como la documentación necesaria para el ejercicio de su actividad, conforme a la normativa vigente. Por su parte, efectivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han efectuado las comprobaciones relacionadas con el cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social, con el objetivo de verificar que la actividad desarrollada por los trabajadores y las empresas se ajusta a la legislación vigente. Asimismo, la Policía Local ha participado en el dispositivo en el marco de sus competencias, colaborando con el resto de los organismos implicados en las labores de identificación, control y prevención desarrolladas en el recinto ferial.

Este tipo de actuaciones coordinadas permiten reforzar la prevención y la seguridad durante unas celebraciones que congregan a un elevado número de personas, al tiempo que garantizan que las actividades profesionales desarrolladas en el recinto se realizan dentro del marco establecido por la normativa vigente. El dispositivo se enmarca en las actuaciones especiales de prevención y seguridad previstas con motivo de las fiestas de San Antolín y pone de manifiesto la importancia de la coordinación entre las distintas administraciones y organismos competentes para garantizar el normal desarrollo de las celebraciones.