Sucesos

Una mujer de 55 años resulta herida tras recibir un disparo accidental durante una cacería en Hérmedes de Cerrato

La víctima, que se encontraba consciente, fue trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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Una mujer de 55 años resulta herida tras recibir un disparo accidental durante una cacería en Hérmedes de Cerrato | 112 CYL

(ICAL) Una mujer de unos 55 años resultó herida hoy tras recibir un disparo durante un accidente de caza registrado en el término municipal de Hérmedes de Cerrato (Palencia).

Según informaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el suceso se produjo en un punto próximo al kilómetro 5 de la carretera P-114, hasta donde se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico.

La llamada recibida en el 1-1-2 alertó de que una mujer había recibido un disparo y se encontraba consciente, además de precisar que el lugar del accidente era accesible para los servicios de emergencia.

La herida fue finalmente evacuada en el helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid para recibir asistencia sanitaria.

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