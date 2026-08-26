VOX solicita un estudio técnico sobre el tramo de la A-67 que se ha cobrado la vida de cinco personas durante este verano

El Grupo Parlamentario de VOX en las Cortes de Castilla y León ha presentado una PNL(Proposición No de Ley) en la que se insta a la Junta de Castilla y León que solicite al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la realización urgente de un estudio técnico integral del tramo de la Autovía A67 a la altura del punto kilométrico en el que se han producido dos trágicos accidentes este verano en el término municipal de Herrera de Pisuerga.

En la proposición no de Ley presentada en la Mesa de las Cortes, VOX recuerda que esos dos accidentes acabaron con la vida de cinco personas, cuatro de ellas miembros de una misma familia. Para VOX,la coincidencia de dos siniestros mortales de semejante gravedad en un espacio tan reducido y en un periodo de tiempo tan corto hace aconsejable una actuación preventiva por parte de la Administración del Estado, titular de esta infraestructura.

En la PNL VOX señala que sin prejuzgar las causas concretas de ambos accidentes resulta plenamente razonable solicitar un estudio técnico específico que permita determinar si concurren factores relacionados con la propia carretera,tales como el estado del firme,el trazado,la visibilidad,el drenaje,la adherencia del pavimento o cualquier otro elemento susceptible de incrementar el riesgo para los usuarios.

VOX solícita también que el Ministerio valore la inclusión de este tramo dentro de los procedimientos de seguimiento de los Tramos de Concentración de Accidentes o de cualquier otro programa de vigilancia reforzada de la Red de Carreteras del Estado.

Por último,la proposición del grupo parlamentario de VOX solicita que se remita a la Junta de Castilla y León las conclusiones del estudio que pide , así como las actuaciones previstas y los plazos de ejecución con el fin de garantizar la transparencia institucional y facilitar el seguimiento parlamentario de las medidas adoptadas.

Para David Hierro,procurador por Palencia y portavoz de VOX en las Cortes de Castilla y León,anuncia que su partido y su grupo parlamentario van a seguir insistiendo en la necesidad de mejorar las condiciones de toda la red viaria provincial,en especial de aquellas que presentan grandes deficiencias como es el caso de esta autovía.