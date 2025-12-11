Policía Local de Palencia desarrollará una campaña contra el consumo de alcohol y droga al volante

La Policía Local desarrollará una campaña de vigilancia y control sobre ‘alcohol y otras drogas’ entre los días 15 y 21 de diciembre, intensificando el número de controles que desde el cuerpo se realizan durante todo el año.

La Unidad de Atestados de la Policía Local de Palencia encabezará este servicio, previsto para disuadir a los conductores de consumir sustancias que afecten a sus capacidades, especialmente en fechas en las que las reuniones sociales se multiplican.

Y es que, según la Dirección General de Tráfico, impulsora de estas campañas, el alcohol es la segunda causa de siniestralidad en nuestras carreteras, solo por detrás de las distracciones. En el 12% de los accidentes, alguno de los conductores implicados dio positivo en el test de alcoholemia y ese porcentaje se multiplicó por dos cuando en el siniestro se produjeron víctimas mortales, llegando hasta el 28%.

Estos datos de 2024 suponen un ligero incremento respecto de los de 2023, por lo que no se puede bajar la guardia y es necesario insistir en este tipo de campañas, que refuerzan el trabajo realizado por la Policía Local de Palencia durante todo el año.

Asimismo, estas campañas no solo sirven para concienciar a los conductores, sino también a los pasajeros, quienes tienen el papel de evitar que su compañero coja el coche y, en cualquier caso, no subirse con él si saben que ha consumido alcohol o drogas.