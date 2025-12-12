El PP pide que dimita el alcalde de Barruelo por la mala gestión relativa al hotel “El Valle

Em un comunicado remitido a los medios de comunicación, el Grupo de Concejales del PP en el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, afirma que "queremos denunciar la situación crítica y lamentable a la que nos ha llevado el Sr. Cristian Delgado (PSOE), metiendo a todo el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán en una cuestión judicial en relación al expediente de arrendamiento del hotel municipal".

El escrito continúa, "hace escasos días, hemos tenido conocimiento de otra resolución del Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia, en la que se condena a nuestro Ayuntamiento por no ejecutar el contenido de una sentencia previa, tras más de un año sin “mover ficha” por parte de Cristian Delgado y el PSOE de Barruelo.

El resumen de los hechos es el siguiente:

1. Sentencia de 23 de enero de 2024, “declara no ser conforme a derecho el Acuerdo nº 14º de 29 de noviembre de 2022 adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán relativo a la “resolución del recurso de reposición del expediente de reversión del Hotel Rural El Valle”, desestimador de dicho medio de impugnación formulado el 18 de noviembre de 2022 contra el Acuerdo nº 5º adoptado el 19 de julio de 2022 referido a la “resolución de alegaciones del expediente 430/2022 de reversión al Ayuntamiento de Barruelo de Santullán del Hotel Rural El Valle”, que se anula por no resultar ajustado al ordenamiento jurídico”.

2. La sentencia obliga al Ayuntamiento a dejar a la adjudicataria que explote el Hotel.

3. Dicha sentencia fue declarada firme 18 de marzo de 2024, debiéndose cumplir la sentencia.

4. El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán no manifestó nada durante más de un año, hasta que la vecina adjudicataria, solicita al Juzgado que se ejecute la sentencia.

5. Posteriormente, se ha requerido desde el Juzgado al Ayuntamiento para que identificase qué órgano, autoridad o empleado público es el encargado de llevar a cabo el pronunciamiento de la Sentencia de 2024.

Tras esta cronología de los hechos, deducimos que el Ayuntamiento y su máximo responsable, el Sr. Cristian Delgado, una vez recibida la sentencia del contencioso que deriva de un acuerdo no conforme a Derecho, no ha ejecutado el contenido de la sentencia sin motivo alguno y además ocultando la información al Pleno.

Ahora el Juzgado adopta las siguientes medidas para lograr que el Ayuntamiento de Barruelo cumpla la sentencia:

1. Imposición al Ayuntamiento de Barruelo de multas mensuales de 1500 euros hasta que se cumpla el fallo.

2. Deducir el oportuno testimonio en el Juzgado de Instrucción de Cervera de Pisuerga a toda la Corporación Municipal para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder por un delito de desobediencia.

3. El Juzgado condena en costas procesales al Ayuntamiento socialista de Barruelo ante la “apreciación de temeridad en su omisión y de mala fe en su actuación ya que con su contumacia ha obligado a la recurrente a instar la ejecución forzosa de la Sentencia"”.

El comunicado finaliza diciendo "nos preocupa que este alcalde y el grupo que le apoya, no apliquen de forma inmediata una resolución judicial, teniendo en cuenta además, que se está jugando con el medio de vida de una familia de vecinos de nuestro pueblo.

Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular de Barruelo, demandamos al Sr. Cristian Delgado que asuma su completa y absoluta responsabilidad en este grave problema, que deriva de su mala gestión y de pensar que el Ayuntamiento es suyo y puede actuar “a capricho”. La Justicia le ha parado los pies. Exigimos que asuma responsabilidades políticas, presente su dimisión como Alcalde y si no tiene dignidad para hacerlo, asuma el coste mensual de los 1500 euros de multa y pague de su bolsillo las costas procesales de este proceso Judicial al que ha metido a todo el Ayuntamiento por su culpa".