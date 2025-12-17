Niños y mayores comparten villancicos en un encuentro intergeneracional navideño en Palencia

La Escuela Infantil Municipal Cres Sanz, gestionada por Koala Escuelas Infantiles, filial de Clece celebró este miércoles un emotivo encuentro intergeneracional navideño junto a las personas mayores de la Residencia CleceVitam San Francisco. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto educativo “Descubriendo Palencia” que está llevando a cabo el centro infantil y tuvo como objetivo estrechar lazos entre generaciones a través de la música, la convivencia y la magia propia de estas fechas.

Durante la jornada, 65 niños y niñas, pertenecientes a las seis aulas del centro, compartieron en la escuela municipal una mañana muy especial con las personas residentes en CleceVitam San Francisco, en una experiencia pensada para acercar el entorno sociocultural y humano de la provincia a los más pequeños desde las primeras etapas educativas.

“Este encuentro forma parte de nuestra línea de trabajo orientada a que los niños y niñas conozcan y valoren su entorno más cercano, fomentando la identidad local, la convivencia y el respeto hacia las personas mayores”, explicó Belén Palenzuela, directora de la Escuela Infantil Municipal Cres Sanz.

Villancicos que unen generaciones

El encuentro comenzó con la interpretación, por parte del alumnado de un repertorio de villancicos actuales que habían preparado con gran ilusión, entre los que se encontraban Villancico del estornudo, Noche de Reyes, Árbol de los besos y A Belén yo voy. A continuación, los residentes de CleceVitam San Francisco, correspondieron con el tradicional villancico palentino “Ea”, una pieza cargada de historia y memoria colectiva que despertó la emoción de los más mayores.

“Para las personas mayores es una experiencia muy especial sentirse escuchadas, valoradas y protagonistas. Compartir recuerdos, canciones y tradiciones con los niños les llena de ilusión y les conecta con su propia infancia”, destacó Patricia Nieto, directora de la Residencia CleceVitam San Francisco.

La jornada concluyó en un ambiente festivo y cercano, con la posibilidad de compartir dulces típicos navideños, siempre adaptados a las necesidades de pequeños y mayores.

Una experiencia enriquecedora para toda la comunidad

Este tipo de encuentros refuerzan los vínculos entre la escuela y la comunidad, promoviendo valores como el respeto, la empatía y la convivencia intergeneracional. Mientras los mayores aportan tradición, memoria y afecto, los más pequeños llenan el espacio de alegría, energía e ilusión, creando un ambiente único en el que se celebra la Navidad desde el corazón.