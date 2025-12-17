Solidaridad

Los Nazarenos de Palencia acogen una jornada de donación de sangre el 22 de diciembre

La acción solidaria se desarrollará desde las 15.45 hasta las 21.15 horas.

Onda Cero Palencia

Palencia |

Imagen de bolsas de sangre tras donaciones de sangre y plasma
Imagen de bolsas de sangre tras donaciones de sangre y plasma - CONSERJERÍA DE SALUD Y CONSUMO | Europa Press

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Madre la Virgen de la Amargura de Palencia activa este lunes, 22 de diciembre, su sede en la plaza de San Pablo como punto de donación de sangre para llevar a cabo la segunda edición de un maratón realizado en colaboración con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.

La acción solidaria se desarrollará desde las 15.45 hasta las 21.15 horas, donde se pide la colaboración de la sociedad palentina ante los bajos niveles de las reservas de sangre existentes, más si cabe ante las próximas fechas festivas, de ahí la importancia de realizar un gesto altruista y gratuito que salva vidas con el fin de garantizar los suministros necesarios. Aquellos que quieran colaborar en el maratón de donación deberán acudir a la Cofradía nazarena con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y tener la mayoría de edad, además de contar con un peso mínimo de 50 kilogramos.

