Jorge Ibáñez sustituirá a Miguel Ángel Blanco como portavoz en la Diputación de Palencia

Así lo confirma Blanco en los micrófonos de Más de Uno Palencia de Onda Cero.

Onda Cero Palencia

Palencia |

Palencia
Miguel Ángel Blanco, portavoz del PSOE en Diputación de Palencia | Onda Cero Palencia

La semana pasada conocíamos que Miguel Ángel Blanco va a liderar la lista del PSOE por Palencia de cara a las elecciones autonómicas. Hoy ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Palencia y nos ha dejado varios anuncios. En primer lugar ha confirmado que, tras 10 años como portavoz socialista en la Diputación, "inmediatamente antes o después de la celebración de las elecciones autonómicas", dejará de ser portavoz del PSOE pasando a ocupar esa responsabilidad el actual viceportavoz y alcalde de Cervera, Jorge Ibáñez. Su puesto de diputado provincial lo ocuparía Mónica de la Sierra, concejala socialista por Venta de Baños. Lo que sí seguirá manteniendo es el bastón de mando del consistorio de Dueñas ya que considera que no es incompatible ni interfiere en sus obligaciones como procurador.

Respecto a cómo ve el estado de la Castilla y León, afirma que la ve “con poco latido, todo va al ralentí y sólo se acelera cuando se acercan las elecciones”. Considera que no hay políticas de futuro. En relación a Palencia, habla de una provincia con muchos desequilibrios y que "no puede vivir a ajena a las provincias limítrofes sin crear sinergias".

