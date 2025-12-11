Investigado por sustraer maquinaria agrícola de una finca privada de Tierra de Campos

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 43 años y nacionalidad española como supuesto autor de un hurto de diversos vehículo y maquinaria agrícola en una pequeña localidad de Tierra de Campos. Cuando el propietario de la finca agrícola se percató de la sustracción de los vehículos que ahí tenia guardados, así como de dos remolques y varios aperos agrícolas, puso estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que inició una investigación averiguando la identidad de la persona que los sustrajo, por lo que se procedió a su investigación por el referido delito.