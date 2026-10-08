Gullón alcanza una facturación récord de 750 millones de euros y supera los 2.300 empleos

Galletas Gullón, compañía centenaria líder en el sector galletero y principal fabricante de Europa, ha publicado su Memoria de Sostenibilidad 2025, en la que recoge sus principales avances en materia económica, ambiental, social y de gobernanza, consolidando su apuesta por un modelo de crecimiento basado en la creación de valor compartido. Una apuesta que parece funcionar, ya que la compañía alcanzó en este ejercicio una facturación récord de 750 millones de euros, un 7,6% más que en 2024, superando los 2.300 empleos directos y exportando sus productos a más de 125 países.

Uno de sus principales hitos es la constatación de Galletas Gullón como un referente en la generación de empleo en la Montaña Palentina. De este modo, la compañía supera actualmente los 2.300 puestos de trabajo, tras haber creado más de mil en menos de ocho años y acometer la mayor oferta de contratación de su historia reciente, con 323 vacantes.

Esta apuesta por el empleo logra fijar talento en la región gracias a una oferta de desarrollo atractiva que contempla, por ejemplo, 11 horas de formación anuales por empleado. La mayor parte de la plantilla se concentra en Aguilar de Campoo, la Montaña Palentina y las comarcas limítrofes de Cantabria, consolidando a Gullón como un elemento de arraigo para las familias de la zona y como una herramienta para combatir la despoblación rural.

De hecho, la galletera aguilarense mantiene su apuesta por la fijación de población en el medio rural a través de iniciativas como el Proyecto Arraigo, en colaboración con la Diputación de Palencia, así como programas destinados a atraer y formar talento joven local. En este sentido, la compañía también ha impulsado una alianza con el Gobierno de Cantabria para desarrollar proyectos de FP Dual Intensiva en sus instalaciones de Aguilar de Campoo, reforzando la empleabilidad de los jóvenes de su área de influencia.

El talento es en Gullón también un modelo de igualdad de género, ya que el 43% de la plantilla está compuesta por mujeres y suponen más del 45% de las nuevas incorporaciones. Una plantilla que es ejemplo de diversidad, ya que integra a profesionales de 21 nacionalidades diferentes. Además, en materia de inclusión, renovó durante 2025 su compromiso con la Carta Europea de la Diversidad, reforzó su colaboración con Cruz Roja Palencia para favorecer la inserción laboral de personas vulnerables y mantuvo su convenio INSERTA con Fundación ONCE.

Según David Casañ, director corporativo de Galletas Gullón, “nuestro compromiso pasa por seguir reinvirtiendo en capacidad productiva, innovación y bienestar de las personas, al mismo tiempo que avanzamos en la reducción de nuestro impacto ambiental y reforzamos nuestra contribución al desarrollo de nuestra tierra”.

Avances en descarbonización y economía circular

La dimensión ambiental constituye otro de los ejes centrales de la Memoria. Galletas Gullón ha conseguido reducir un 17% la intensidad de su huella de carbono por tonelada de producto fabricado en los últimos tres años, una evolución que se ha producido en paralelo al crecimiento de la compañía. En 2025, además, ha renovado el sello Calculo-Reduzco otorgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que reconoce el cálculo y la reducción de la intensidad de sus emisiones.

La compañía continúa trabajando en la reducción de emisiones a lo largo de su cadena de valor y en proyectos orientados a mejorar la eficiencia y la circularidad de sus procesos. En este ámbito, Galletas Gullón ha consolidado la incorporación de un 30% de rPET en sus envases salados de 350 gramos, dentro de una estrategia que combina ecodiseño, reducción de gramajes y utilización de materiales reciclados. Para avanzar en estas soluciones, mantiene además una colaboración tecnológica con AIMPLAS para experimentar con nuevos materiales y su reciclaje.

La lucha contra el desperdicio alimentario constituye igualmente una parte esencial de esta estrategia. Los subproductos que ya no son aptos para el consumo humano se destinan a procesos de valorización, principalmente para alimentación animal, mientras que los excedentes en perfecto estado se destinan prioritariamente a fines sociales. En 2025, la compañía donó 18.804 kilos de producto a entidades sociales, deportivas y bancos de alimentos de Palencia, Burgos, Cantabria y Valladolid, además de colaborar con Cruz Roja, Cáritas y el centro San Juan de Dios.

Respeto por el entorno

En paralelo, la galletera mantiene su compromiso con la protección de la biodiversidad y el patrimonio natural de la Montaña Palentina. En 2025 renovó por quinto año consecutivo su alianza con ARGEOL para apoyar la conservación del Geoparque Mundial UNESCO Las Loras, incluyendo una beca anual para la investigación y acciones de voluntariado ambiental, reforestación y conservación del entorno.

El compromiso con la comunidad se extiende a la promoción de hábitos de vida saludables y al apoyo al tejido social y cultural. Durante 2025, la compañía colaboró con 14 agrupaciones deportivas, beneficiando a más de 2.000 deportistas, y mantuvo sus programas de voluntariado social y ambiental. Además, renovó su apoyo al Aguilar Film Festival y a otras iniciativas culturales de la comarca.

Una labor reconocida

Durante 2025, Galletas Gullón recibió varios reconocimientos que han servido para avalar su modelo empresarial y su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el impacto social, entre ellos el reconocimiento como el VIII Premio de la Industria en España en la categoría agroalimentaria, el II Premio Empresa con Mayor Impacto Social de Castilla y León, el XIV Premio Internacional al Mejor Modelo de Negocio o el Premio a la Internacionalización de los Premios del Sector Agroalimentario Español.

A ellos se suman el IX Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial otorgado a la presidenta de honor, María Teresa Rodríguez, y el Premio de Honor al Mejor Directivo concedido al consejero delegado, Juan Miguel Martínez Gabaldón. En el ámbito reputacional, Gullón alcanzó además el noveno puesto en el ranking sectorial de MERCO Empresas, el décimo en MERCO ESG Alimentación y el 106 en el ranking general de MERCO Empresas.