Galletas Gullón, reconocida como mejor empresa familiar en los Premios Negocios 2026

Aguilar de Campoo, 5 de octubre de 2026. Galletas Gullón, compañía centenaria líder en el sector galletero y principal fabricante de Europa, ha sido reconocida con el Premio Negocios 2026 en la categoría Empresa Familiar, un galardón concedido por la Revista Negocios y que pone en valor la trayectoria de la galletera aguilarense y su modelo empresarial basado en la continuidad, la visión a largo plazo y la capacidad de adaptación a un entorno en constante transformación.

Este galardón, que confirma a Galletas Gullón como una de las compañías familiares de referencia del tejido empresarial español, supone un respaldo a un modelo que, desde su fundación en 1892, ha sabido preservar sus raíces y su carácter familiar al mismo tiempo que ha desarrollado una sólida estrategia de crecimiento, innovación e internacionalización.

Para Lourdes Gullón, presidenta de Galletas Gullón, “recibir este reconocimiento como empresa familiar supone un orgullo para todos los que formamos parte de esta compañía y, especialmente, para las generaciones que han trabajado para construir y hacer crecer este proyecto. Una empresa familiar se construye con una mirada puesta en el presente, pero también con la responsabilidad de pensar en las generaciones que vendrán. Un compromiso con el largo plazo que forma parte ya de nuestra manera de entender la empresa”.

Más de 130 años creciendo desde Aguilar de Campoo

La historia de Galletas Gullón está estrechamente vinculada a Aguilar de Campoo y a la Montaña Palentina, donde la compañía mantiene tanto la sede como sus centros productivos. Desde este entorno rural, la empresa ha sabido construir un proyecto industrial con una marcada vocación internacional y una creciente capacidad productiva.

Se trata de un modelo que funciona, ya que la compañía cerró 2025 con una facturación de 750 millones de euros, un 7,6% más que el ejercicio anterior, y actualmente destina alrededor del 45% de sus ventas a los mercados internacionales, con presencia en más de 125 países.

Este crecimiento ha estado acompañado de una política de reinversión constante destinada a ampliar y modernizar su capacidad industrial y logística. Además, la compañía cuenta actualmente con más de 2.300 empleos directos.

La apuesta por la innovación constituye igualmente uno de los pilares de este modelo. En los últimos años, Galletas Gullón ha avanzado en la digitalización y automatización de sus procesos industriales, incorporando tecnologías como robótica, inteligencia artificial, analítica de datos e Internet de las Cosas para mejorar la eficiencia, la trazabilidad y la capacidad de respuesta de sus instalaciones.

La compañía mantiene además una estrategia de negocio responsable orientada a avanzar en materia de sostenibilidad, empleo, innovación y desarrollo social, entendiendo la continuidad empresarial como un proyecto que trasciende los resultados de cada ejercicio.

Este galardón se suma al reciente Premio Alimentos de España a la Industria Alimentaria, el máximo reconocimiento que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a las empresas agroalimentarias españolas por su trayectoria y su contribución al fortalecimiento del sector.

Además, en los últimos meses, ha recibido también el Premio Transformación Digital de Castilla y León Económica, el Premio Iberaval al Mejor Proyecto TIC por su estrategia de transformación digital industrial o el Premio Aster a la Trayectoria Empresarial concedido por ESIC University, consolidando a Galletas Gullón como una de las empresas más innovadoras, sostenibles y comprometidas de la industria alimentaria española.

En este sentido, el carácter familiar de Gullón constituye uno de los elementos que definen su modelo de crecimiento, una estructura estable que permite mantener una visión de largo plazo, reinvertir en el propio proyecto y tomar decisiones estratégicas orientadas a consolidar la compañía y su actividad industrial en Aguilar de Campoo.

“Nuestra responsabilidad es seguir construyendo una empresa de la que puedan sentirse orgullosas las próximas generaciones. Queremos continuar creciendo, innovando y llevando nuestros productos cada vez más lejos, pero sin perder aquello que nos ha definido desde nuestros orígenes, el compromiso con las personas, con nuestro territorio y con una forma de hacer empresa basada en el largo plazo”, añade Lourdes Gullón.